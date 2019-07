Die neue Ligaeinteilung in der 2. Klasse Alpenvorland lässt seit Wochen die Wogen hochgehen. Zum einen werden an der nun eingeführten Elferliga die langen Anfahrtszeiten kritisiert, zum anderen stößt man sich an der geringeren Anzahl an Heimspielen. Und generell fühlt man sich vom Niederösterreichischen Fußballverband nicht oder zu wenig beachtet.

Dass es bei einer neuen Klasseneinteilung immer Gewinner und Verlierer gibt, liegt auf der Hand. Auf der Hand liegt aber auch, dass die Ligareform für die jeweiligen „Verlierer“ eine Geduldsprobe darstellt – eine Geduldsprobe für den Amateurfußball insgesamt.

Denn es sind Zeiten, in denen Vereine den Spielbetrieb einstellen oder sich, um sportlich und wirtschaftlich weiterarbeiten zu können, zu Spielgemeinschaften zusammenschließen. Fehlende finanzielle Mittel durch ausbleibende Heimspiele verstärken diese Tendenz ebenso wie Anfahrtswege, wie sie es sonst – mit Ausnahmen – erst ab der Gebietsliga gibt. Und eben nicht in der 2. Klasse.

Aus Sicht der „Verlierer“ wäre eine andere Einteilung besser gewesen – zum Beispiel die Auflösung einer Liga samt der Umverteilung der Teams auf die verbleibenden Spielklassen der Region. Bis es so weit ist, werden viele Vereine aber weiterhin Geduld beweisen müssen.