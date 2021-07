Nach monatelanger Pandemie wollen ÖVP und SPÖ die Melker Innenstadt mit ihren Ideen langfristig aus dem Dornröschenschlaf holen. Die Ziele sind dabei gleich, die Zugänge aber höchst unterschiedlich. Während die ÖVP Neuansiedlungen fördern möchte, hofft die SPÖ, mit Gratis-Parken um die Mittagszeit mehr Menschen in die Altstadt zu locken. Die unterschiedlichen Zugänge krachten bei der jüngsten Gemeinderatssitzung aufeinander. Der SPÖ-Antrag wurde von ÖVP-Mehrheit abgeschmettert, die Förderung dafür beschlossen.

Derweil wäre der Ansatz des Gratis-Parkens in der Mittagszeit zumindest diskussionswürdig. Bei schnellen Erledigungen, die oftmals in der Mittagspause passieren, erhält bei den meisten aktuell der Löwenpark den Vorzug. Ein Gratis-Parken wie in St. Pölten oder Amstetten wäre auch Anreiz für neue Betriebe und Kunden. Die Kosten und Administration für die Aktion wären überschaubar, womit sich die Idee zumindest einen Testversuch verdient hätte.