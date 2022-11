Gut, aber ausbaufähig

Es ist Wahlkampf und da gilt es, jede Bilanz bestmöglich zu verkaufen. So geschah es zuletzt mit dem Pilotprojekt Anrufsammeltaxi (AST)-Flex. Ja, das neue System ist flexibler als das alte AST-System − und läuft daher besser. Jubelmeldungen bei bisher drei Fahrten am Tag sind noch überzogen.

Damit es wirklich zur propagierten „Erfolgsgeschichte“ wird, braucht es dringend zwei Veränderungen: eine bessere Bewerbung des Projektes und eine Anpassung an die tatsächlichen Bedürfnisse der Pendlerinnen und Pendler. Zumindest mir sind wenige Leute bekannt, die zwischen 8 und 18 Uhr pendeln. Will man Alternative zum Auto werden, so ist der geplante Schritt einer Ausdehnung auf 22 Uhr ein richtiger, die Ausdehnung auf das Wochenende ein weiterer. Schnellen dann die Fahrgastzahlen in die Höhe, ist es wirklich eine Erfolgsgeschichte – und dann darf man auch gerne lautstark jubeln.