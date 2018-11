Also doch. Schon in den letzten Wochen geisterte das Gerücht in Melk herum, dass beim 2. Landesligisten Melk Trainer Ronald Kraaibeek nicht mehr ganz sattelfest im Amt sitzt. Nach ersten Dementis der Verantwortlichen kam es nach den letzten Ergebnissen nun doch zu einer Rochade. Zu bewundern ist bei der Veränderung die Art und Weise, wie es die Melker über die Bühne brachten: Kein Nachtreten, sachlich analysiert und am Ende bleibt Ronald Kraaibeek sogar als Nachwuchsexperte an Bord. Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.

Nun soll es eben der 36-jährige Genadi Petrov richten. Ein junger dynamischer Trainer, der in Oberösterreich als Spielertrainer tätig war und dessen fußballerische Wurzeln aus Portugal stammen. Als Spieler ein gefährlicher Angreifer, sollte er den Schwerpunkt nun auf die Defensive liegen. Denn: Toreschießen gelang den Bezirkshauptstädtern, doch die Rückwärtsbewegung des gesamten Teams war nicht deren Stärke. Auch schon in der Vorsaison, als Rang vier die defensiven Probleme übermalte, erhielten die Melker die viertmeisten Gegentore der gesamten 2. Landesliga West.

Denn die Defensive gewinnt bekanntlich nicht nur Meisterschaften, sondern sorgt auch für den Klassenerhalt.