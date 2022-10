Herbstfinish entscheidend

Drei Runden noch – und es wird spannend. Die USG Alpenvorland hat sich mit bisher zwölf Punkten in der 1. Klasse West/Mitte etabliert. Die jüngste 0:2-Niederlage im Derby gegen den FC Leonhofen zeugt aber vom Auf und Ab in der Aufstiegssaison.

Denn es läuft noch nicht ganz rund. Das liegt zum einen an der Offensive um Goalgetter Martin Slabjar, die sich in der 1. Klasse deutlich schwerer tut als in der 2. Klasse Yspertal. Zum anderen haben nur Markersdorf und Hofstetten mehr Tore bekommen – hinten ist die USG noch nicht ganz sattelfest.

Unterm Strich steht derzeit Tabellenrang sieben. Die gute Platzierung ist aber trügerisch: Der Vorletzte, Karlstetten, hat nur vier Zähler weniger am Konto. Im Herbstfinish geht es nun noch gegen die derzeitigen Tabellennachbarn Kapelln und Gerersdorf sowie dazwischen gegen die erwähnten Karlstettner. Für ein sorgenfreies Frühjahr muss die USG punkten.