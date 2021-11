Infos zur richtigen Zeit

Ein Investor will ein neues Rehazentrum in Hofamt Priel errichten. Die direkten Anrainer sind besorgt, fürchten um ihr Landschaftsbild, die Ackerflächen und zunehmenden Verkehr im ländlichen Idyll. Dass die Gemeinde zudem nicht mit offenen Karten spielt, sorgt zusätzlich für Unbehagen. Unbehagen, welches dazu führte, sich an die NÖN zu wenden. Die Gemeinde reagiert verärgert, spricht von Unwahrheiten, die verbreitet werden.

Eine Zwickmühle: Spielt die Gemeinde mit offenen Karten, vergrämt sie nicht nur den Investor, sondern treibt auch die Grundstückspreise in die Höhe. Der schnelle Euro sticht dann nämlich meist den Umweltgedanken aus. Sollten die Verhandlungen mit dem Investor auf die Zielgerade biegen, braucht es dann einen Info-Abend mit allen Bürgern. Denn was zu wenig Information bewirken kann, zeigen uns aktuell andere Themen.