Melk scheint das Pech gepachtet zu haben. Das Schlusslicht der 2. Landesliga West setzte im Winter mit etlichen Verpflichtungen viel daran, im Frühjahr so schnell wie möglich die rote Laterne abgeben zu können. Gut eine Woche vor dem Rückrundenstart aber der Rückschlag: Offensivhoffnung Strahinja Macanovic fällt voraussichtlich das gesamte Kalenderjahr 2022 aus.

Der Verletzungsteufel hat in der Bezirkshauptstadt wieder zugeschlagen – wie schon im Herbst. Und dennoch sind die Vorzeichen andere. So schwer Macanovics Ausfall auch wiegt, Melk ist auch ohne ihn deutlich stärker aufgestellt als in der Hinrunde – sei es dank Danijel Petrovic in der Verteidigung, dem wieder fitten Kapitän Niki Weinfurter oder den Angreifern Kosta Drazic und Nenad Gavrovic. Melk kann, Melk muss, mit einer breiten Brust in das Frühjahr gehen, um Landesligist zu bleiben. Macanovic ist out. Bitter! Aber: Jetzt erst recht!