Jetzt zählen nur noch drei Punkte

Kilb ist im Abstiegskampf der 1. Landesliga. Das steht seit der jüngsten Niederlage in Mannersdorf fest. Das 1:2 war sinnbildlich.

In erster Linie hapert es an der Offensive. Als doppelter Abgang sind Robert Gruberbauer und Sebastian Hofmarcher schwer zu ersetzen. Die Kilber machen meistens viel Tempo nach vorn, dann fehlt es aber zu oft an einem abgebrühten Knipser oder Assistgeber. Das hat sich gerächt: In Mannersdorf war ebenso mehr drinnen wie bei den 0:0 gegen Schrems und Waidhofen. Neun Punkte mehr und der SCU wäre auf Platz sechs.

Damit ist klar: Am Freitag gegen Retz müssen Tore her, muss ein Sieg her, um nicht noch tiefer in den Abstiegsstrudel hineingezogen zu werden. Das wird nicht leicht, der SCU kann es aber schaffen – das hat er mit den Siegen gegen die SKN Juniors und gegen Spratzern bewiesen.