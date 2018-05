Was für eine Überraschung! Im Nachbarschaftsderby zwischen Bischofstetten und Mank setzte sich der in der 1. Klasse West/Mitte abgeschlagene Tabellenletzte mit 4:1 durch und zog die Manker mit in den Abstiegsstrudel. Die Truppe von Alen Barlov hätte mit drei Zählern das Abstiegsgespenst endgültig vertrieben.

Doch warum kam es soweit? Die Leistungen im Frühjahr unterscheiden sich nur minimal zum Herbst. Nach guten Spielen folgte meistens eine bescheidene Darbietung. So wie auch in den letzten beiden Wochen. Gegen Schönfeld noch der 1:0-Sieger, war nun Bischofstetten eine spielerische Bankrotterklärung. Der bisherige Goalgetter Martin Bacik läuft im Moment ebenfalls seiner Form hinterher. Gerade der Stürmer war die Lebensversicherung. Bei den Legionären gilt es auch anzusetzen. In der Vorbereitung fielen Lukas Heinz und Pavel Kucera für mehrere Wochen aus. Nun ist Kucera wieder nicht fit für einen Einsatz. Die Verletzungsmisere begleitet die Manker aber schon die ganze Saison hindurch.

Viel Zeit zum Wundenlecken bleibt aber den Kickern des USC nicht. Bereits am Mittwoch folgt der Showdown gegen Pyhra. Auf heimischer Anlage gibt es für die Manker nur eine Devise: Ein Sieg muss her, ansonsten winkt mit der 2. Klasse der Supergau.