Das hatten sich sowohl Gottsdorf als auch Pöchlarn ganz anders vorgestellt: Das Aufeinandertreffen der beiden Lokalrivalen am kommenden Sonntag ist gleichzeitig das Kellerderby der 1. Klasse West. Nach acht Runden – mehr als der halbe Herbstdurchgang – ist Pöchlarn mit nur zwei Punkten das Schlusslicht, Gottsdorf mit fünf Zählern der Tabellenvorletzte.

Für Pöchlarn muss jetzt der erste Sieg her. Überlässt man Gottsdorf den „Dreier“, hat man die Rote Laterne wohl bis ins Frühjahr gebucht. Zwar steht mit St. Georgen noch ein direktes Duell an, Neustadtl, Haag und Allhartsberg werden aber keine leichten Gegner.

Etwas weniger Druck haben die Gottsdorfer, die sich danach noch mit Steinakirchen, Waldhausen und Petzenkirchen messen – alles Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Der vorletzte Rang entspricht dennoch nicht den Ambitionen, mit denen Spielertrainer Werner Affengruber und Co. in die Saison gegangen sind. Darum muss auch aus Gottsdorfer Sicht am Sonntag ein voller Erfolg das Ziel sein. Eines ist klar: Ein Unentschieden hilft weder Gottsdorf noch Pöchlarn in der aktuellen Situation.