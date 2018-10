Während die Ybbser FPÖ im neuen Stadtentwicklungskonzept nur ein weiteres, zahnloses Papier sieht, geben sich SPÖ und ÖVP der Hoffnung hin, neue Visionen für die Stadt umzusetzen. In der Tat spricht die Ausgangslage für die größte Stadt im Bezirk: Während in Melk ein neues Betriebsgebiet im Entstehen ist, läuft der Ybbser Wirtschaftsmotor bereits auf Hochtouren. Die Stadt entwickelte sich von der Aus- zur Einpendlergemeinde. Auch die Zahl der Einwohner und damit auch der Wohnbau sind ebenso im Steigen wie die Schülerzahlen.

Alles paletti also? Mitnichten, wie ein Blick in die Innenstadt zeigt. Denn während die Stadt im Allgemeinen erblüht, befindet sich die Innenstadt im Dornröschenschlaf. Wirklich wecken wollte das Dornröschen in den letzten Jahren aber niemand. Die Visionen fehlten! Um diese zu bekommen, braucht es einen Austausch mit Experten, die die Region und ihre Bedürfnisse kennen. Und es braucht finanziell verwirklichbare Projekte. Findet die Stadt hier ihre Nische, kann auch diese zarte Knospe zu einer blühenden Rose werden.