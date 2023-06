Angriff auf Gebietsliga

In Gottsdorf will man es in der nächsten Saison wissen. Zumindest, wenn man die bisherigen Transfers des 1. Klasse-West-Vereins in Betracht zieht.

Tobias Brankl stand schon länger fest. Stefan Sailer soll der erhoffte Goalgetter werden, auch wenn der 29-Jährige zuletzt in Purgstall nur mehr auf Abruf stand, hat der Offensivspieler genug Qualität, um für Tore zu sorgen. Nun folgt auch noch Stefan Holzer, der von Ligakonkurrent Pöchlarn wechselt. Der gebürtige Ybbser wird als Spielmacher gesehen und soll die Angreifer mit Vorlagen füttern. Die Ambitionen sind bei Gottsdorf und Trainer Werner Sponseiler gestiegen. Auch zurecht. Denn im Frühjahr war man das zweitbeste Team gemeinsam mit Haag. Nun soll der nächste Schritt folgen.

Dafür haben sich die Gottsdorfer zumindest einmal mit prominenten Namen aus der Region verstärkt. Das Ziel ist damit klar: Der Aufstieg in die Gebietsliga West.