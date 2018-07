Die bisherige Vorbereitung beim 2. Landesligisten Ybbs verläuft überaus positiv. Nach der 1:4-Auftaktpleite gegen St. Valentin folgten nur mehr Siege. Der frische Wind, den Trainer Christian Maurer in die Mannschaft brachte, ist bereits nach zwei Wochen spürbar.

Vergessen ist bereits die Frühjahrssaison. Nach sieben sieglosen Spielen in Serie standen die Donaustädter sogar mittendrin im Abstiegskampf. Doch letztlich gelang der Klassenerhalt mit 34 Zählern am Konto souverän. Christian Maurer beobachtete die Situation mit Argusaugen und analysierte das Team und zog seine richtigen Lehren.

Dies zeigt sich in den Neuzugängen. Zwar stießen „nur“ drei Neue zur Mannschaft, doch diese behoben die gröbsten Baustellen – allen voran Tomas Strasky. Der Stürmer zeigte in den letzten Spielen, dass er der in der letzten Saison erhoffte Stoßstürmer sein kann. Christian Gruber strahlt die Ruhe in der Defensive aus und mit Thomas Willersberger kam ein aufstrebender junger Keeper, der aber bereits Erfahrung in der 1. Klasse West sammelte.

Bisher scheint die Formkurve wieder nach oben zu schnellen, auch wenn Testspiele anders zu bewerten sind als Pflichtspiele. Doch zumindest wird man den eigenen Ansprüchen, ein Topteam in der 2. Landesliga zu sein, wieder gerecht.