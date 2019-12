Mit einem offenen Brief an Holding-Regionalmanager Günther Krauter holte die Melker SPÖ das Thema Landesklinikum in den Wahlkampf.

Dass die SPÖ das Thema auserkoren hat, ist keine Überraschung. Mit auf den Zug springen auch die Grünen, die ebenso schleunigst Antworten für die Zukunft und ein Ende des Gemauschels zwischen ÖVP und Holding fordern.

Fragen stellen kann man. Wenn die VP-Mehrheit im Land das aber nicht möchte, wird es schwierig. Das merkte jetzt auch die SPÖ, der „Panikmache der Bevölkerung“ im Zusammenhang mit dem Spital unterstellt wurde und die mit ihrem Brief schlichtweg abgeblitzt ist. Es sei alles mit VP-Stadtchef Strobl besprochen, so die Begründung.

Hinter vorgehaltener Hand hört man, dass es bereits Pläne für die Station 3 und die Unfallchirurgie gebe. Um das wichtige Thema Spital nicht unnötig in den Wahlkampf zu ziehen, wäre es an der Zeit, Antworten zu liefern. Auch, weil die Bürger bereits genug verunsichert sind.