Ein Wirtschaftsstadtrat, der für ein Projekt aus seinem Ressort nicht zuständig ist. Eine Stadtchefin, die trotz anderslautender Dokumente kein Fehlverhalten der Gemeinde sieht. Und ein Bauunternehmer, der Aussagen von Politikern als „unwahr“ bezeichnet. Wer glaubte, dass die Posse rund um die fehlenden Genehmigungen beim Ybbser Stadthallen-Restaurant zu Ende ist, der täuschte sich gewaltig.

Gleich am Folgetag startete die Suche nach den Schuldigen der Misere. Und den hatten einige rote Stadtpolitiker rasch gefunden: die Medien. Die wollen sich nämlich partout nicht unterordnen und anstelle über die Vorzüge der Stadthalle zu berichten, lieber skandalisieren. Genauso wie sich die Stadtführung aber in diesen Aussagen täuscht, täuscht sie sich selbst bei der Aufarbeitung. Spannend bleibt, wie die schäumende Opposition reagiert. Wird, wie so oft, der Mantel des Schweigens über die Probleme gelegt, wird die nächste Misere – Stichwort Schulzentrum – nicht lange ausbleiben.