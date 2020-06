Es war ein arbeitsintensiver Sonntag für die Blaulicht-Organisationen im Bezirk. Nach dem Brückeneinsturz in Petzenkirchen sorgte auch heftiges Unwetter für mehrere Einsätze. Und während man sich an die immer heftiger werdenden Unwetter mittlerweile fast gewöhnt hat, ließ der Brückeneinsturz viele zusammenzucken.

Verletzte gab es trotz regen Radfahrerverkehrs durch die Brückenunterführung zum Glück zwar keine, das Vertrauen in die neuen Brücken bei der Wieselburger Umfahrung ist aber mit einem Schlag dahin. Rasch machten wilde Gerüchte und Panik auf Facebook die Runde.

Klar, Panikmache und ein Aufruf, die Brücken zu meiden, sind fehl am Platz. Nicht auszudenken aber, wenn die Brücke bereits in Betrieb gewesen wäre. Bis zur Eröffnung der Umfahrung ist rasches Handeln gefragt, eine Verzögerung der Bauarbeiten muss ebenso verhindert werden. Immerhin wartet die Bevölkerung in der Region schon sehr lange auf die entlastende Umfahrungsstrecke.