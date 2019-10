„Aus Fehlern wird man klug“ heißt ein altes Sprichwort. Nicht immer, wenn man dabei an den Blindenmarkter Martin Huber denkt. Nach einem Posting zu Hitlers Geburtstag flog Huber eine Woche vor der Nationalratswahl aus der FPÖ. Gelernt aus dem Kokettieren mit der braunen Vergangenheit hat Huber offensichtlich aber nicht. Just am Nationalfeiertag postete Huber die zweite Strophe der Nationalhymne von 1929 und 1938 des „Hakenkreuzlied“-Dichters Ottokar Kernstock. Die gleiche Strophe postete auch Ex-FP-Chef Strache im Jahr 2016 zum Nationalfeiertag und erntete dabei herbe Kritik.

Huber generiert sich ebenso wie Strache gerne als Opfer der Medien. Ein derartiges Posting zum Nationalfeiertag entsteht aber ebenso wenig zufällig wie eines zu Hitlers Geburtstag. Für die Zeit als „wilder Abgeordneter“ sei Huber etwas ans Herz gelegt: Anstatt die Provokation zur obersten Maxime zu erklären, wäre Nachhilfe im Geschichtsunterricht wohl eine sinnvollere Zeitbeschäftigung.