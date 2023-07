Auweia. Zuletzt schien es zwischen der Stadt Melk und der Radlobby wirklich gut zu laufen. Hat ein Facebook-Posting diese Bande nun zerschnitten?

In jenem Beitrag kritisierte die Radlobby, dass bei Events in der Wachauarena auch der Geh- und Radstreifen in der Rollfährestraße zugeparkt wird – und stellte die Frage, ob man nicht den Parkplatz am Hafenspitz dafür besser nutzen könnte. Kurz darauf verschwand das Posting – mit Verweis auf „Gespräche“. Da gab's dann wohl Krach. Und der geht jetzt auch weiter.

Die Stadt schüttelte eine Lösung aus dem Ärmel, der Geh- und Radstreifen verwandelt sich per Schild an Spieltagen in den Abendstunden zur Parkfläche. Obwohl es in unter zehn Gehminuten reichlich Parkplätze am Hafenspitz gibt.

Die Kritik der Radlobby an dieser Neuregelung ist berechtigt. Denn wozu gibt's schließlich den großen Parkplatz am Hafenspitz? Die Stellflächen bei Events und ab einer gewissen Uhrzeit gratis zur Verfügung zu stellen, ist doch ein guter Vorschlag. Und ist außerdem in der ganzen Stadt sonst auch Usus.