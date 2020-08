Es ist schon ein schönes Platzerl, der Melker Hauptplatz. Das merken auch die Touristen und Gäste, die in der heurigen Saison trotz Corona über ihn flanieren. Und auch die Einheimischen werden an den Sonnentagen daran erinnert. Woran man dabei allerdings auch erinnert wird: Das Potenzial des Hauptplatzes liegt unter seinen Pflastersteinen. Das „Grau in grau“ wird von den gelben Sitzbuchstaben und den wenigen Bäumchen, die noch weniger Schatten spenden, zwar durchbrochen – aber da ginge noch viel mehr.

Mit der neuen Umfrage und dem Stadterneuerungsprozess könnte Melk ein Aufblühen des Platzes erleben. Eine angedachte Grünraumoffensive lässt hoffen. Ein Wermutstropfen ist allerdings, dass die fünf (!) Parkplätze neben dem Café Central bleiben werden. Platz, den man bei einer Neugestaltung für mehr Verweilqualität nutzen könnte. In der Innenstadt ist man es schließlich schon gewohnt, mehrere Runden bei der Parkplatzsuche zu drehen...