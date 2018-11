Jedes Jahr im Herbst und Winter fallen die Melker Innenstadtbetriebe in den gleichen Kanon ein: In den tourismusarmen, kalten Monaten herrscht in der Altstadt vorwiegend tote Hose. Eine Möglichkeit, diesen Abbruch abzufedern, wäre der Melker Advent. Die Betonung bleibt allerdings auf dem Wörtchen „wäre“.

Denn Zunftzeichen-Obfrau Ilse Kossarz sieht im Adventprogramm kein Potenzial für die Innenstadtbetriebe. Ihre Erklärung: Die Geschäfte profitieren nicht von den Events, da diese meist erst nach Ladenschluss beginnen. Dieses Argument lässt sich mit einem Blick auf das Programm schnell zerschlagen. Es ist schon absurd: Gerade ein Verein zur Belebung der Altstadt nimmt nicht an einer Veranstaltung teil, die die gesamte Stadt belebt.

Kossarz‘ erstes Jahr an der Zunftzeichen-Spitze zeigt eine bescheidene Bilanz. Dem eigens initiierten Sommermarkt gibt sie aufgrund mangelnder Standbetreiber keine Zukunft, im Herbst folgt – vielleicht – eine Einkaufsaktion. Aber die Zunftzeichen-Zeitung floriert. Von der alleine füllt sich die Innenstadt allerdings nicht.