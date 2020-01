Vom Miteinander ins Gegeneinander. Wobei: Ob das jemals ein Miteinander zwischen Richard Hochratner, Ex-Vize und jetziger Listenerster der „Bürgernahes Emmersdorf“, und der ÖVP war, sei dahingestellt.

Nach seinem Rauswurf – zur Erinnerung: entweder selbst zurücktreten oder per Abberufungsschreiben vom Amt enthoben werden – steigt er nun mit einer unabhängigen Liste zurück in den Polit-Ring. Und seine erste „Amtshandlung“: Er nimmt VP-Parteichef Karl Kerschbaumer ins Visier. Demjenigen, den er seinem Rausschmiss allen voran ankreidet. Ob sachliche Kritik oder Rachefeldzug: Hochratners Insider-Wissen als langjähriger VP-Mann an der Spitze kommt seiner Liste im Wahlkampf natürlich gelegen. Seine Meinung hat er der ÖVP immer, auch als Parteimitglied, gegeigt. Wenn er jetzt, in der Oppositionsrolle, die Zähne fletscht, können sie ihn nicht mehr bändigen. Und das haben sie sich dank der unliebsamen Aktion selbst zuzuschreiben.