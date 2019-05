Die Neugier liegt bekanntlich in der Natur des Menschen. In Zelking-Matzleinsdorf beherrscht ein Thema seit Anfang des Jahres die Diskussionen. Viele fragen sich: Was soll die Geheimniskrämerei um die Generalsanierung der Kirche Zelking? Neben Bürgermeister und Kirchengehern jetzt auch ein ortsansässiger Historiker. Seinem Wunsch, den Innenbereich der Kirche fotografieren zu dürfen, kam der Pfarrgemeinderat nicht nach. Eine Entscheidung, die dem Missmut in der Bevölkerung keinen Abbruch tun wird.

Während andere Pfarren im Bezirk leer bleibende Kirchenbänke beklagen, gibt es in Zelking-Matzleinsdorf reges Interesse, was sich hinter den verschlossenen Türen tut. Dabei würde es schon reichen, der Bevölkerung ein paar grundlegende Infos zu verraten. Zum Beispiel, was eigentlich genau unter „ Neugestaltung“ passiert.

Kurz: Damit die Bürger bei ihren Spekulationen die sprichwörtliche Kirche im Dorf lassen, bräuchte es eigentlich nicht viel.