Es ist tatsächlich ein höchst merkwürdiges Schauspiel, das sich derzeit in einigen Gemeindeparlamenten im Bezirk abspielt. Zuletzt stellten FP-Gemeinderäte in Loosdorf einen Dringlichkeitsantrag, um die mobilen SOMA-Märkte in der Region zu retten.

Die Kritik der Blauen, dass bei den Schwächsten der Gesellschaft gespart wird, ist zwar richtig. Die Freiheitlichen verheimlichen dabei aber, dass gerade die FPÖ einen erheblichen Anteil an diesem Vorgehen hat. Es wundert daher nicht, dass Grüne und SPÖ im Bezirk auf die Barrikaden steigen und diese Unkultur anprangern.

Der Rundumschlag des Blindenmarkter FP-Klubobmanns Martin Huber zeigt dabei, dass die FPÖ auf Kritik eher dünnhäutig reagiert und Lösungsansätze für die Problematik fehlen. Dabei zeigt etwa ein Blick zum mobilen Verkaufsstand in Melk, dass die Zahl derer, die Hilfe benötigen, im Steigen ist. In der Bevölkerung herrscht für das FP-Vorgehen Unverständnis. Und auch wenn die Menschen mit der Politik zuletzt unzufrieden waren, für dumm lassen sich die Bürger trotzdem nicht verkaufen.