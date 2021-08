Groß war der Groll bei Stadtchef Strobl, als die Fährhaus-Betreiber im Mai überraschend das Aus verkündeten. Mit einem Schlag wurde dem Prestigeprojekt „Melker Hafenspitz“ das Herzstück herausgerissen. Ein neues Aushängeschild ohne Gasthaus? Eine Horrorvorstellung, die durch mögliche ausländische Investoren zusätzlich vorangetrieben wurde.

Trotz harten Sparkurses in den vergangen Monaten blieb der Stadt am Ende nichts anders übrig, als einen Millionen-Kredit aufzunehmen und damit das Projekt zu retten. Durch die ungeplante Investition bietet sich jetzt aber auch eine enorme Chance.

Vorbei sind die Diskussionen mit den ehemaligen Eigentümern, künftig bestimmt die Stadt, was passiert. Gelingt es, den richtigen Pächter – und das dürfte mit diesem Standort kein Problem sein – an Land zu ziehen, hat man für eine ungeplante Aufwertung gesorgt. Und bei allem Groll über die Höhe der Ausgaben samt Nebengeräuschen wird man Strobl am Ende sogar applaudieren.