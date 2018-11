Die Rückkehr des Wolfes spaltet das südliche Waldviertel. Einerseits schreien besorgte Landwirte und Bewohner auf. Andererseits fordert man, dem Wolf seinen Platz einzuräumen. Zwischen Angst und Zuspruch in dieser emotionalen Debatte sind aber vor allem wichtig: sachliche Informationen.

Der Wolf ist ein Raubtier. Seine Rückkehr pauschal zu dämonisieren, aber auch zu romantisieren, ist falsch. Aber egal wie man zu den Tieren steht: Sie streifen durch das Waldviertel. Umso absurder ist es, dass selbst die Gemeinden, in denen der Wolf gesichtet wurde oder sogar gejagt hat, nichts davon wissen. Es liegt sehr wohl in der Verantwortung der Kommunen, die Bevölkerung über potenzielle Gefahren zu informieren. Und zwar sachlich. So beugt man unnötiger Panikmache vor.

Münichreith-Laimbachs Ortschef Riegler meint, dass das ohnehin die Medien machen. Sich dabei nur auf die Medien zu verlassen, ist allerdings zu wenig. Es ist auch Aufgabe der Bürgermeister.