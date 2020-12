5.000 Parkscheine stellt die Stadt Melk als Spontanaktion der Innenstadt-Wirtschaft zur Verfügung. Die Parkscheine sind, auch wenn es offiziell dementiert wird, eine Reaktion auf die Kritik der Innenstadt-Betriebe zur ablehnenden Haltung der ÖVP zur Aufhebung der Gebührenpflicht im Lockdown.

Die Parkschein-Aktion zeigte vergangene Woche aber noch viel mehr: In der Stadt wird das Klima nicht nur wegen der kalten Jahreszeit frostiger. Ein viel gepriesenes Miteinander ist einer Angst vor Repression gewichen. So wollen Kaufleute lieber keine Kritik öffentlich gegen die Stadtgemeinde äußern, die Angst vor den Folgen ist zu groß. Kein Einzelfall: So berichten reihenweise Oppositionspolitiker aller Couleurs von Drohgebärden und Schreiattacken von VP-Funktionären. Ein Umstand, der auch dazu führt, dass sich diese nicht mehr zu allem öffentlich äußern wollen. In einer demokratischen Stadt ist das eine Entwicklung, die zu denken geben sollte. Demokratie funktioniert anders.