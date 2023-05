Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar

Wenn in Melk die Opposition schäumt und ÖVP-Mandatare mantraartig ausrücken, um ein Projekt besonders zu bewerben, weiß der Beobachter: Es ist was im Busch. So geschehen jüngst bei zwei Preisbeispielen für die „Erneuerbaren Energiegemeinschaft Altstadt Melk“, welches den Innenstadtbewohnern zeigen soll, warum das von der Stadt vorgeschlagene Modell deutlich besser und billiger ist. Problem dabei nur: Die Stadt agierte in einer Aussendung eher wie ein Marktschreier ohne die genauen Details der Berechnung offenzulegen.

So ist es für den Normalverbraucher unverständlich, warum die Preise derart divergieren – und warum das scheinbar so verlockende Angebot eigentlich nur den Altstadtbewohnern zur Verfügung stehen sollte – Stichwort: Gleichheitsgrundsatz. Zugute halten muss man der Stadt, dass sie versucht, das Problem zu lösen – wenn auch ungeschickt - und damit bei einem möglicherweise guten Projekt statt Vorfreude Argwohn schürt. Wie sagte einst Bachmann: Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar!