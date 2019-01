100 Jahre wird der SC Melk. Und dem 2. Landesligisten, allen voran dem Clubmanager Markus Tirmann, ist ein Sensationstransfer gelungen. Der 38-jährige Paul Scharner kehrt aus seiner Fußballpension wieder zurück auf den Rasen. Zumindest für ein halbes Jahr.

Damit haben die Verantwortlichen gleich mehrere Probleme behoben. Der gesuchte Innenverteidiger ist mit einem namhaften Protagonisten gefunden. Des Weiteren ist der Ex-Internationale mit Sicherheit die erhoffte Führungsperson.

Denn eines zeigt die Karriere des Premier-League erprobten Scharner: Verantwortung hat er in seiner Vita nie gescheut und nahm sich dabei auch des Öfteren kein Blatt vor den Mund. Auch für das anstehende Vereinsjubiläum haben die Melker die nötige „Attraktion“ an Land gezogen. Trotz der vielen Pluspunkte bleibt ein Restrisiko.

Viereinhalb Jahre war Scharner nicht mehr im Meisterschaftsbetrieb. Zwar ist ihm die körperliche Fitness nicht abzustreiten, doch die Matchfitness steht noch einmal auf einem anderen Blatt Papier. Zudem darf sich der abstiegsgefährdete 2. Landesligist in einem Punkt sicher sein: Alleine die Einträge in den sozialen Medien zeigten, dass ein Paul Scharner immer noch polarisiert. Die Konkurrenz ist in der Meisterschaft mit Sicherheit angespornt.