Derbys haben ihren Reiz. Das zeigten nicht nur die Zuschauerzahlen in der zweiten Runde der 2. Landesliga West: Rund 600 waren am vergangenen Wochenende nach Melk gekommen, etwa 500 nach Purgstall. Auch für die Teams bedeutet ein Nachbarschaftsduell eine extra Portion an Motivation.

Und vor allem Melk und Wieselburg schenkten sich am Freitagabend nichts – inklusive des Rettungswagens, der nach dem Zusammenstoß von Melks Rastislav Chmelo und Wieselburgs Tobias Saffertmüller kommen musste.

So ganz und gar nicht im „Derby-Modus“ waren allerdings die Ybbser bei ihrem Gastspiel in Purgstall. Hängende Köpfe, taktische Fehler, zu wenig Druck gegen Mann und Ball – Ybbs ergab sich weitgehend kampflos. Und das trotz des Auftaktsiegs gegen Amaliendorf.

Die Donaustädter haben den Aufstieg in die 1. Landesliga vor der Saison explizit zum Ziel erklärt, die Spieler haben sich vor Meisterschaftsbeginn diesem Vorhaben verschrieben. Die Einstellung und das Auftreten im Purgstaller Fliederstadion waren nun so gar nicht meisterlich. Noch sind erst zwei Runden gespielt, noch ist nichts verloren. Jeder einzelne Spieler im Ybbser Dress muss nun aber zeigen, dass er hinter dem erklärten Ziel steht.