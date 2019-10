Was es bedeutet, eine „goldene Generation“ zu haben, wissen die Kilber nur zu gut. Spieler wie Albert Pölzl oder Dietmar Wieser genossen ihre fußballerische Ausbildung beim SCU und blieben diesem zum Teil bis in die Landesliga erhalten. Und waren mitverantwortlich dafür, dass der 1. Landesligist nun dort steht, wo er es tut. Heute ist die nächste „goldene Generation“ am Start. Für die Kampfmannschaft mag es noch ein, zwei Jahre zu früh sein. In der Reserve zeigen die Talente teilweise aber bereits auf und in der Nachwuchslandesliga mit den besten Teams Niederösterreichs spielen sie vorne mit.

Es ist kein Erfolg, der auf Zufall beruht. Es ist ein Erfolg mit Ansage. Verantwortlich dafür ist einerseits der Zusammenschluss der Kilber, Manker und Leonhofner zur Nachwuchsspielgemeinschaft. Würde jeder Verein für sich kämpfen, sähe die Lage anders aus. Die Erfolge würden bescheiden bleiben, die Anziehungskraft für Talente aus der Region wäre nicht zu vergleichen mit der aktuellen.

Dass man sich dafür entschieden hat, die sportliche Leitung der Nachwuchsspielgemeinschaft in die Hände eines Außenstehenden zu legen und diesen mit Ferenc Orban in einem erfahrenen Spezialisten gefunden hat, zeigt andererseits: Bei Kilb, Mank und Leonhofen überlässt man die Zukunft nicht dem Zufall.