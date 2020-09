Corona hat im Unterhaus keinen Stein auf dem anderen gelassen. Dass das Virus auch vor der doch stattfindenden Herbstsaison keinen Halt macht, war abzusehen. Dass es in der 1. Klasse West/Mitte gleich in der ersten Runde so weit ist, war dann aber doch überraschend – vor allem die Umstände.

Eines vorweg: Sowohl die Manker als auch die Leonhofner Sicht sind nachvollziehbar. Ein – mittlerweile unbestätigter – Verdachtsfalls beim USC ist laut NÖFV-Regulativ zu wenig für eine Spielabsage. Und doch: Es wäre schlicht weg nicht zu vertreten, ein Spiel durchzuführen, vor dem die Corona-Hotline 27 Spielern, Trainern und Funktionären empfohlen hatte, sich in Selbstisolation zu begeben. Das Risiko war da. Und mit welchen Vorwürfen wäre Mank im Nachhinein konfrontiert gewesen, hätte man trotz eines positiven Falls beim Training das Derby durchgezogen.

Leonhofen wiederum beruft sich auf die entsprechenden Vorgaben – ein Richtwert in schwierigen Zeiten. Und behördlich untersagt war das Spiel nicht. Der Traumstart nach der Coronapause ist für den FCL ins Wasser gefallen.

Der Fall des Derbys zwischen Mank und Leonhofen zeigt: Corona ist immer wieder Neuland und ein Graubereich, in dem es Gewinner und Verlierer gibt. Ein erster Vorgeschmack auf die gerade begonnene Saison.