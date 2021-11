Ein goldener Herbst

Die Ybbserinnen haben es geschafft: Mit dem Sieg gegen Ober-Grafendorf kürte sich das ASK-Frauenteam zum Herbstmeister der Gebietsliga Mostviertel.

Die Winterkrone ist kein Zufallsprodukt. Schon vor zwei Jahren stand der ASK ganz oben, vergangene Saison war es Rang zwei. Seitdem ist die Mannschaft noch mehr zu einer Einheit geworden. Die Defensive um Torfrau Hannah Riegler ist die beste der Liga und mit Kapitänin Petra Baumgartner als offensivem Dreh- und Angelpunkt feierte der ASK in sieben Spielen sechs Siege.

Bezahlt gemacht hat sich zum einen das harte Training auch während der Corona-Pause. Zum anderen aber auch der Stellenwert, den das Frauenteam in den vergangenen Jahren im Verein eingenommen hat.

Nun können die Ybbserinnen am Sonntag im Cup noch für das Sahnehäubchen sorgen. Brauchen tun sie‘s nicht: Der Herbst glänzt jetzt schon golden.