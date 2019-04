In einer gewissen Zeitspanne vor Gemeinderatswahlen passiert in vielen Gemeinden ein spannendes Phänomen: FP-Funktionäre, von denen vier Jahre lang wenig zu hören war, werden munter und kritisieren lautstark und deftig die Arbeit der Bürgermeisterpartei. In Melk passierte zuletzt Ähnliches, allerdings mit einem Rundumschlag gegenüber allen Fraktionen. Dort heftet sich nämlich FP-Mandatar Gruber auf die Fahnen, nicht nur die Brückenmaut verhindert zu haben, sondern auch alleiniger Kämpfer für eine saubere Donau zu sein. Das Wahlkampf-Match ist damit eröffnet, weitere Attacken werden folgen.

Für Melk sei der FPÖ ein Tipp ins Stammbuch geschrieben: Ein gemeinsames Vorgehen mit SPÖ und Grünen, um das Wahlziel, das Brechen der VP-Absoluten, zu erreichen, wäre sinnvoller, als sich im Vorfeld zu zerfleischen. Denn nur als Partner der ÖVP können nach der Wahl auch eigene Ideen umgesetzt werden – sofern diese überhaupt vorhanden sind.