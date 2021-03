Einen Vorgeschmack auf die Vorzüge der Stadt Melk bekamen die 450.000 Schifffahrtsgäste nach ihrem Ausstieg bisher noch nie. Bis zum Frühjahr 2022 soll nun – endlich – alles besser werden.

Was Pröll 2012 versprochen hat, findet, ein Jahrzehnt verspätet, seinen Abschluss. Und es ist wohl der Beharrlichkeit einiger Stadtpolitiker wie Wolfgang Kaufmann zu verdanken, dass das ausgerufene „Herzensprojekt“ nun doch konkret wird.

Doch wie in der Liebe gibt es auch in der Politik, trotz guter Ideen, so manchen Herzschmerz. Die Opposition fühlt sich ausgeschlossen: Erst wenige Stunden vor der Projektpräsentation erhielt sie eine Einladung und fühlt sich hintergegangen.

Wohl zu Recht: Es war noch nie die große Stärke der aktuellen Stadtführung, die Opposition bei Prestigeprojekten mitnaschen zu lassen. Ein Liebeskummer, der wohl mit einer gemeinsamen Eröffnung im Frühjahr 2022 überwunden werden könnte – das „Herzensprojekt“ hätte es sich verdient.