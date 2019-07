Dass Feuer am Dach war, stand außer Frage. Zu oft zeigte der nunmehr Ex-Vize Richard Hochratner, dass er nicht immer mit der vorgegebenen Parteilinie der ÖVP konform ist. Wie sehr es aber tatsächlich innerhalb der VP-Fraktion in Emmersdorf gekriselt hat, gipfelt in seiner Amtsenthebung. Und die hat er sich, vor allem in der Art und Weise, nicht verdient.

Der – zugegebenermaßen oft impulsive – Vize Hochratner wurde, wie er erzählt, von seinen „Parteifreunden“ vor die Qual der Wahl gestellt. Entweder selbst zurücktreten – oder per Abberufungsschreiben vom Amt enthoben werden. Klingt eher nach Erpressung als nach Ultimatum. Ob sich die VP-Fraktion mit dieser Aktion einen Gefallen getan hat, ist stark zu bezweifeln. Zum einen für das eigene Image, zum anderen, weil Hochratner vom unliebsamen Feind in den eigenen Reihen zur noch unliebsameren Oppositionskraft werden könnte. Und das könnte für die Bürgermeisterpartei bei der Gemeinderatswahl 2020 schmerzhaft werden.