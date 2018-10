Die Nominierung zum EU-Spitzenkandidaten ist für Sidl der nächste Schritt in der politischen Karriereleiter. Der Petzenkirchner gilt innerhalb der Partei als akribischer Arbeiter, der weniger durch harte Wortwahl und Kritik auffällt.

Während Sidl landesweit viele Lorbeeren einheimst, schlägt ihm ausgerechnet in der Heimat viel Gegenwind entgegen. Die Wunden, die durch die Übergehung des freien Mostviertler Nationalratsmandates im Bezirk verursacht wurden, sind gerade erst verheilt, da werden sie erneut aufgerissen.

Abermals droht der Bezirk bei der Mandatsvergabe durch die Finger zu schauen. Bereits am Wochenende liefen innerhalb der SP-Funktionäre die Telefone heiß. Eine breite Front für den Ybbser SP-Stadtchef Alois Schroll formierte sich bereits.

Daneben steht Sidl aber auch als Bezirkschef in der Kritik. Baustellen, die es dringendst zu lösen gilt, denn schließlich will man nicht kurz vor der nächsten Gemeinderatswahl mit grantelnden Funktionären in den Wahlkampf ziehen. Damit würde Sidls Karrieresprung für die Bezirks-SPÖ wohl endgültig zum Desaster werden.