Einst selbsterklärter Titelanwärter, nun mitten im Abstiegskampf – Ybbs ist am harten Boden der Realität gelandet. Und im Tabellenkeller der 2. Landesliga West. Ein Punkt trennt den ASK noch vom vorletzten Platz.

Die 2:3-Derby-Pleite gegen Melk war dabei nur die Spitze des Eisbergs. Sie verdeutlichte aber einmal mehr, wie sehr Sand im Ybbser Getriebe steckt. Spielstärke zum Beginn wird durch Fehler früh zunichtegemacht, anfängliche Motivation weicht Lethargie in der Schlussphase. Wie einfach Melk die beiden Tore in den letzten Minuten erzielen konnte, war bezeichnend.

Die Last-Minute-Niederlage im Derby war damit nicht nur bitter, sie war ein Wink mit dem Zaunpfahl. Freilich kämpft der ASK seit Saisonbeginn mit Ausfällen. Das ist dennoch kein Grund für eine Trainingsbeteiligung von zum Teil nur 50 Prozent der Kampfmannschaft. Zusammenhalt sieht anders aus. Und mit Zusammenhalt wäre es wohl auch möglich gewesen, bei einer 2:1-Führung bis zur 85. Minute zumindest einen Punkt mitzunehmen.

Im Winter wird sich in Ybbs einiges tun müssen – was den Kader selbst und was das Mannschaftsgefüge betrifft. Dass der Abwärtstrend nichts damit zu tun hat, wer gerade Trainer ist, sollte mittlerweile klar sein.