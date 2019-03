Nachdem Details über den Verkauf der ehemaligen Bibliothek an die Medien gesickert waren, zog ein Interessent sein Angebot zurück. VP-Stadtchef Strobl reagierte und erstattete Anzeige. Offiziell gilt die Anzeige gegen Unbekannt als Absicherung gegen mögliche Klageansprüche. In Hintergrundgesprächen wird aber deutlich, dass der Neo-Stadtchef genervt davon ist, dass immer wieder Inhalte an die NÖN weitergegeben werden. In Zeiten von „message control“, wo jeder Politiker selbst die Führung über die Kommunikation haben möchte, ein besonderes Ärgernis für die Politik – weniger für die Leser.

Noch absurder war ein der NÖN vorgeschlagener Deal seitens der ÖVP: Man solle den Informanten nennen, ansonsten werde die Redaktion vom Informationsfluss abgeschnitten. All jenen, die glaubten, der Deal würde klappen, sei ins Stammbuch geschrieben: Der Schutz von journalistischen Quellen ist eine Grundvoraussetzung der Pressefreiheit. Ein Schutz, der auch vor dem Richter gilt!