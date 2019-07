Es braucht wieder mehr Turniere. Das zeigt das jüngste Kräftemessen der vier Nachbarn Kilb, Mank, Leonhofen und der Gastgeber in Oberndorf.

Freilich kann über die sportliche Wertigkeit, wenn ein 1. Landesligist, wie Kilb es ist, gegen einen 1.-Klasse-Verein wie Mank oder Leonhofen antritt, diskutiert werden. Und darin mag ein Grund dafür liegen, dass es längst nicht mehr so viele Turniere wie einst gibt. Hätte ein Testspiel gegen einen eher gleichwertigen Gegner in Hinblick auf die Meisterschaft nicht mehr Berechtigung?

Die Antwort lautet: nein. Für kleinere Vereine bieten Turniere wie jenes in Oberndorf die Möglichkeit, sich mit Gegnern zu messen, die einem einzelnen Testspiel nicht zustimmen würden. Für die „größeren Brüder“ ergibt sich die Chance, vor der neuen Saison Aufstellungen zu testen, wenn in der Stamm-Elf personell Not am Mann ist, und junge Spieler einzusetzen. Und auch ein Gegner, der drei Leistungsstufen weiter unten antritt, muss erst bezwungen werden – Stichwort Abwehrriegel.

Abseits von allen sportlichen Überlegungen nimmt bei einem Kräftemessen wie beim Alpenvorland-Turnier aber ein Aspekt eine zentrale Rolle ein: wieder ein Derby austragen zu können, das es sonst seit Jahren nicht mehr geben würde. Und das goutieren die Zuschauer wie die Mannschaften selbst.