Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Und so sichert ein Melker Heimsieg auch noch nicht den Klassenerhalt. Und dennoch war der Erfolg gegen Schweiggers, das Schlusslicht der 2. Landesliga West, mehr als wichtig für die Löwen.

Erstens, weil es gegen den Konkurrenten im Abstiegskampf nicht drei, sondern sechs Punkte waren. Zweitens, weil der Sieg gezeigt hat, dass man mit dem einen oder anderen Verletzungspausenrückkehrer schnell wieder schlagkräftiger ist und sogar zu Null spielen kann. Drittens, bestärkt der Erfolg den neuen, alten Trainer Genadi Petrov in seiner Arbeit. Und viertens – last but not least –, ist der erste Heimerfolg nach einer gefühlten Ewigkeit die Motivationsspritze, die die Löwen bitter nötig hatten.

Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Das werden die Melker voraussichtlich gleich gegen Wieselburg und Haitzendorf zu spüren bekommen. Aber der kleine Befreiungsschlag kann einen doch noch annehmbaren Herbst einläuten. Denn mit dem Schweiggers-Sieg im Rücken und zumindest sechs Zählern auf dem Konto können die Löwen deutlich selbstbewusster in die heiße Phase gegen Rabenstein, Herzogenburg und Würmla gehen.