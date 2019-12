Jahr für Jahr ist es ein Spagat: Auf der einen Seite sollen Hallenturniere ansprechenden Fußball zeigen, um auch möglichst viele Zuschauer anzulocken. Auf der anderen Seite stehen befürchtete Verletzungen, wodurch oft bessere Spieler eines Teams nicht auflaufen oder sich ganze Vereine den Bandenzauber nicht mehr „antun“.

Das ist schade. Denn was wäre der Winter ohne Hallenturniere? Sie füllen eine sportliche Lücke in der langen Winterpause. Sie bieten die Möglichkeit, potenzielle neue Spieler zu testen. Spieler unterschiedlicher Vereine können zusammen kicken. Bei reinen Vereinsmannschaften bekommen, vor allem wenn die „Stars“ fehlen, jene Spieler Einsatzzeit, die sie während der regulären Saison nicht bekommen. Am vergangenen Wochenende in Amstetten war dies beispielsweise bei Ardagger, Gaflenz und St. Peter der Fall. Und schließlich sind Hallenturniere ein gesellschaftliches Ereignis, bei dem sich Spieler, Funktionäre und Fans verschiedenster Klubs treffen.

Ein Abstieg der Hallenturniere in die Bedeutungslosigkeit wäre deshalb ein herber Schlag. Der angesprochene Spagat ist beim Amstettner „Schiriturnier“ ebenso gelungen wie in Waidhofen oder St. Valentin. Hallenturniere sind eine Tradition, die es sich verdient hat, sie weiter hochzuhalten.