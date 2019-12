Die Reserve als Reservoir für die Kampfmannschaft – der Name ist Programm. Und sollte es auch sein. Bei den drei höchsten Bezirksvereinen gestaltet sich der Einsatz der Emporkömmlinge in der jeweiligen Kampfmannschaft aber höchst unterschiedlich. Und unterschiedlich sind auch die Folgen.

In Kilb werden die Reservespieler behutsam in der 1. Landesliga eingesetzt. Wie das fruchten kann, hat im Herbst Jan Koppensteiner gezeigt. Seine Einsatzzeit in der Kampfmannschaft wurde sukzessive ausgebaut, drei Tore steuerte er bei.

Bei den Ybbsern greift das Belohnungssystem. Beispiel: Andrei-Florin Dronca, der zweimal für einen Kurzeinsatz eingewechselt wurde und zum Schluss von Beginn an 70 Minuten am Feld stand. Bei beiden Vereinen ist der Einsatz der „Reservisten“ verhältnismäßig.

Anders sieht es in Melk aus. Der Personalmangel in der Kampfmannschaft schadete den eigenen Jungen auf zweifache Weise: In der Kampfmannschaft wird ihnen eine große Bürde, der Kampf um den Klassenerhalt, auferlegt. In der Reserve fehlen sie so oft, dass es selten Erfolgserlebnisse gibt. Beides kann die Motivation schnell gegen Null treiben. Ein Einsatz um jeden Preis, der letztlich viel kosten könnte: vom Abgang der einzelnen Spieler bis zur Talfahrt des gesamten Teams – ob Reserve oder Kampfmannschaft.