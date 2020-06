Ein Pilotprojekt hat Startschwierigkeiten. Und was für welche! In der Theorie klingt das Konzept ja wirklich gut: Regelmäßige Covid-19-Tests der Wachauer Hotellerie-Mitarbeiter sollen Sicherheit für die coronabedingt unsichere Sommersaison bringen. In der Praxis zeigt sich allerdings, dass man so etwas erst gut durchplanen sollte, bevor man es in die Welt hinausposaunt.

Erst hieß es, die Proben werden in den Betrieben vor Ort genommen. Dann gingen die Wogen unter den über 70 Touristikern hoch, da nur eine (!) zentrale Teststation in Melk installiert wurde. Schließlich folgten drei weitere Stationen. Genutzt wurden die aber allesamt kaum – eine „Spritztour“ nach Melk ist bei abgespecktem Personalstand auch weit weg von praktikabel. Also fahren Rotkreuz-Mitarbeiter mit Teststäbchen bewaffnet von Betrieb zu Betrieb. Aber auch nur diese Woche, dann entscheidet sich, wie weiter vorgegangen wird...

Warum auch einfach, wenn es herrlich umständlich geht?