Es geht nur gemeinsam

Ein Minus von knapp einer Million Euro weisen die städtischen Betriebe Freizeitzentrum, Verkehrsbetriebe und Stadthalle im Ybbser Rechnungsabschluss aus. Deutlich zu viel wie Bürgermeisterpartei und Opposition betonen. Die negative Entwicklung ist aber in der Tat nicht neu – und nicht nur auf die Gemeinde Ybbs bezogen. Die Corona-Pandemie verschärfte die Situation zusätzlich.

Will man in Zukunft aber eine gewisse Infrastruktur in einer Stadt wie Ybbs erhalten, wird man einerseits gewisse Abstriche machen müssen. Und andererseits muss die Bevölkerung das Angebot auch annehmen. Die Ausgaben für ein Hallenbad machen nur Sinn, wenn es genutzt wird. Gleiches gilt bei Veranstaltungen in der Stadthalle. In Summe braucht es einen gemeinsamen Schulterschluss zwischen einer Stadtregierung, die die Kostenschraube nach unten dreht, und einer Bevölkerung, die das Angebot wahrnimmt.