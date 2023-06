Es geht um viel mehr

Emmersdorf hat etwas, wovon viele Kommunen nur träumen können: einen historischen Ortskern mit Wachauer Charme. Dennoch kämpft die Gemeinde mit mangelnder Frequenz. Seit Juni ist deswegen auch der „Nah&Frisch“-Markt geschlossen.

Mit dem Aus des Nahversorgers steht nun eine wichtige Weichenstellung an. Ein Konzern hat Interesse bekundet – allerdings nicht am Betrieb des bisherigen Standortes, sondern auf größerer Fläche. Dass sich das nicht im Ortskern umsetzen lässt, liegt auf der Hand. Damit würde aber auch ein Spannungsfeld auf Emmersdorf zukommen, mit dem viele Gemeinden ihre liebe Not haben: Entsteht ein großer Supermarkt „außerhalb“, wird die Ortskernbelebung noch schwieriger. Auch das Thema Flächenverbau muss hier berücksichtigt werden.

Es geht in dieser Debatte also nicht nur um die Nahversorgung, sondern um die Zukunft des Ortskerns. Und der darf, bei dem Potenzial, das er birgt, auf keinen Fall zu kurz kommen.