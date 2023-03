Es heißt: Bitte warten!

Die Innenstädte im Bezirk hatten schon bessere Zeiten. Besonders düster sieht es aber für die Ybbser Altstadt aus, die mittlerweile fast nur mehr aus − durchwegs hervorragenden − Gastrolokalen besteht.

Die Schließung der Bäckerei-Filiale Schwinn aufgrund der „toten Innenstadt“ ist nur das Sahnehäubchen. Der einst florierende Wochenmarkt ist seit Corona endgültig tot − eine Wiederbelebung in weiter Ferne. Tja, und wenn es dann einen in die Innenstadt verschlägt, dann kämpft er garantiert mit der Parkplatzsuche. Eine Lösung des Problems sollte eigentlich bereits zum Jahreswechsel im Verkehrskonzept präsentiert werden − eine Parkgarage war dabei immer wieder Thema.

Aber wie so oft in Ybbs heißt es auch hier: „Bitte warten!“ In den nächsten Wochen soll das Konzept präsentiert werden. Man darf hoffen, dass darin endlich auch an die Altstadt gedacht wird. Verdient hätte sie es sich!