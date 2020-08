Der Versetzungswunsch von Pfarrer Hans Wurzer und die darauffolgende Aufregung in der Ybbser Bevölkerung rief zuletzt abermals Bischof Alois Schwarz auf den Plan. Er legte den beiden Pfarrkirchenräten Franz Brachinger und Hermann Schadenhofer ebenso wie Mesnerin Martha Schadenhofer den Rücktritt nahe. Zwei nahmen an, nur der Ybbser Ex-SP-Vize Brachinger weigert sich. Er wartet auf ein Enthebungsdekret des Bischofs.

Keine kluge Entscheidung: Es wäre nur fair, dem neuen Pfarrer Nowodczynski eine Chance auf einen Neustart mit neuen Gesichtern an wichtigen Positionen zu geben. Zudem bringt ein neuer Pfarrer auch neuen Schwung in die Pfarre. Die große, für Wurzer geplante, Abschiedsfeier kommenden Sonntag am Hauptplatz sollte von den Festrednern zudem auch genutzt werden, Wind aus den Segeln zu nehmen und denjenigen ins Gewissen zu reden, die seit Wochen die wildesten Gerüchte streuen. Am Ende geht es nämlich nicht um einzelne Befindlichkeiten, sondern um die gemeinsame Glaubensgemeinschaft.