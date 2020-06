Der Stadt Melk steht das finanzielle Wasser bis zum Hals. Die Finanzmisere ist aber kein neues Phänomen in der Stadt. 2013 riskierte man mit den Stiftsverantwortlichen einen jahrelangen Streit um die Lustbarkeitsabgabe, der am Ende nur mit vielen blauen Flecken, und gehörigem Druck durch das Land NÖ, gelöst wurde.

Auch bei der neuen Brücke in die Kolomani-Au dauerte es Jahre bis es – dank Busgebühren-Verordnung – grünes Licht für die Finanzierung gab. Blickt man auf die geplanten Projekte der Stadt, stellt sich die Frage, woher das Geld kommen soll. Das finanzielle Desaster bekommen jetzt erst einmal die Bürger zu spüren. Auch wenn Stadtchef Strobl gewisse Punkte – Stichwort Freiwilligkeit im Wachaubad – positiv verkaufen möchte. Die Wahrheit sieht etwas anders aus: Am Beispiel Wachaubad stand eine Schließung für 2020 im Raum.

Am Ende bleibt bei vielen Sparpotenzialen der Beigeschmack, dass vielerorts an den falschen Stellen gespart wird. Gottlob, dass die nächsten Wahlen erst in vier Jahren anstehen ...