„Nur“ mehr das grüne Licht der Regierung fehlt den Gemeinden, um die diesjährige Freibadsaison – verspätet, aber doch – zu eröffnen. Gerade in Coronazeiten, in denen der Urlaub daheim zum Haupturlaubsziel vieler wird, sind geöffnete Freibäder, aber auch freie Seezugänge enorm wichtig. Denn nicht jeder hat das Glück, einen eigenen Garten samt Pool sein Eigen zu nennen.

Dessen sind sich auch die Gemeinden bewusst, weshalb diese ihre Bäder unbedingt öffnen wolen– immerhin rechnen einige mit Rekordbesuchen. Für die Öffnung braucht es aber vorab klare, zeitgerechte Regeln – und nicht erst wenige Minuten vor dem eigentlichen Aufsperren. Besucher und Bäder-Betreiber müssen sich richten können und wissen, was auf sie zukommt. Bleibt etwa die Mund-Nasen-Schutz-Pflicht auch auf dem eigenen Handtuch Pflicht, so wird es nämlich wenige geben, die sich bei 35 Grad mit Maske in die Sonne legen werden. Und so bleibt nur die Hoffnung auf den Hausverstand der hohen Politik – und der Freibadsaison steht nichts mehr im Wege.