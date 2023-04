Freundschaft? Sicher nicht!

Die ÖVP kann sich in Ybbs derzeit Popcorn holen und genüsslich zurücklehnen. Knapp 1,5 Jahre vor der nächsten Gemeinderatswahl befindet sich die Bürgermeisterpartei SPÖ in einem fortgehenden Selbstzerfleischungsprozess. Begonnen hat das alles im Jänner 2021, als die jetzige Stadtchefin Ulrike Schachner und ihr Vize Dominic Schlatter den damaligen Stadtchef Schroll aus seinem Amt – nach Kritik an Vorgängen bei der Stadthalle – geputscht haben. Seither herrscht Chaos.

Ein ähnlicher, kleinerer Putsch dürfte sich vergangene Woche zugetragen haben. Da stellte Schachner – sie dementiert – Stadtrat Fritz die Rute ins Fenster, der zog den Schlussstrich. Am Ende könnte sich die SPÖ-Führung aber verpokert haben: Statt Fritz rückt Schrolls engster Vertrauter Philipp Ehn in den Gemeinderat. Eine Fortsetzung des SPÖ-Schauspiels ist damit fix: Also, Popcorn holen und weiter einfach den Kopf schütteln.